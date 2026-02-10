¡Otro más!; América y un nuevo refuerzo brasileño

Héctor Cantú

A unos días de que las Águilas del América enfrenten a las Chivas en el Clásico Nacional del Clausura 2026, el cuadro emplumado ha oficializado la llegada de su nuevo refuerzo.

Se trata del brasileño Vinícius Lima, quien llega en calidad de préstamo proveniente del Flamengo brasileño.

Fue hasta los últimos minutos del 9 de febrero, día límite para inscribir jugadores, cuando las Águilas lograron cerrar la transacción. Horas después, el movimiento fue oficializado en las redes sociales del club de Coapa.

Lima se une a Raphael Veiga, quien llegó hace unos días y debutó el fin de semana pasado con las Águilas del América, como los refuerzos brasileños de las Águilas solicitados por el técnico de la misma nacionalidad, André Jardine.

El futbolista que portó el número 45 en el Fluminense, disputó con su último club 168 partidos, en los que marcó 25 goles y colaboró con 18 asistencias.