América sufrió y resistió, pero ganó en Honduras

Redacción FOX Deportes

América inició con un triunfo su participación en la Copa de Campeones de CONCACAF, al superar 2-1 al Olimpia de Honduras en Tegucigalpa. Las Águilas tomaron la ventaja antes del descanso y sostuvieron la iniciativa en un escenario complicado.

El encuentro correspondió a la ida de la primera ronda del torneo regional. El conjunto azulcrema mostró mayor control ofensivo durante buena parte del partido.

¡Finaliza el partido de Ida en la Ronda 1! 🦅🔥



Nos llevamos el triunfo en nuestro debut en Champions Cup. pic.twitter.com/2G73gj98nb — Club América (@ClubAmerica) February 4, 2026

El marcador se abrió en tiempo de compensación del primer tiempo, cuando Víctor Dávila anotó para el América al minuto 45+2.

El gol le dio tranquilidad al conjunto mexicano para encarar la segunda mitad con ventaja. Olimpia intentó reaccionar tras el descanso y buscó espacios por las bandas. La anotación antes del descanso resultó clave para el desarrollo del partido.

En la segunda parte, el Olimpia aumentó la presión y consiguió el empate con un gol de Jorge Álvarez al minuto 50. El 1-1 reavivó el ánimo del equipo hondureño y volvió más intenso el duelo en el mediocampo.

¡Victoria agónica! ¡América se lleva el triunfo sobre Olimpia! 🦅🔥 pic.twitter.com/18ffFFJtzq — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 4, 2026

América tuvo que reajustar su planteamiento para equilibrar el trámite del encuentro. Ambos equipos disputaron cada balón en busca del gol decisivo.

Cuando el empate parecía definitivo, Ramón Juárez marcó el gol del triunfo para el América al minuto 88, sellando el 2-1 final. La anotación tardía le da una ventaja importante a las Águilas de cara al partido de vuelta. El rendimiento colectivo permitió resistir la reacción final del rival. América regresa a casa con un resultado valioso en la serie.