La Copa de Campeones de Concacaf es una necesidad para el América

EFE

El uruguayo Sebastián Cáceres, defensa del América, afirmó este viernes que al equipo le hace falta ganar una Copa de Campeones de la CONCACAF para trascender.

"Sabemos que debemos aspirar a ganar todas las competencias, principalmente la Concacaf, se lo debemos al dueño del equipo y a la afición. Estamos enfocados en ello, es algo que se nos exige, por la importancia de tener un título internacional para trascender", dijo.

🎙️ Sebastián Cáceres en conferencia de prensa, previo a nuestro partido de Jornada 4 contra Necaxa.



A pesar de que el América es, junto con Cruz Azul, el equipo más ganador de la Copa de Campeones, con siete títulos cada uno, las Águilas no levantan este trofeo desde 2016, una sequía que intentarán terminar en esta edición del torneo.

"Estamos muy enfocados en ganar la Concacaf, es algo que tenemos pendiente y vamos a trabajar con todo lo que tenemos para lograrlo", aseveró el zaguero.

Las Águilas debutarán en la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf el próximo martes con su visita al Olimpia de Honduras.