Paren todo, André Jardine está a punto de irse del América

Enrique Gómez

Maravilloso lo del tricampeonato, pero la última temporada fue imperdonable para el América. Además, el fracaso constante en los torneos internacionales terminó siendo insoportable.

André Jardine dejaría de ser entrenador de las Águilas con efecto inmediato.

De acuerdo con varios reportes de la prensa, el club azulcrema tomó la decisión de rescindir el contrato del entrenador brasileño. En esta institución no hay nostalgia que sea más fuerte que los resultados deportivos, por lo que la directiva no se tentará el corazón para cortar al técnico más ganador en la historia del equipo, quien conquistó el 'imposible' tricampeonato entre el Apertura 2023 y todo el 2024.

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André Jardine estaría muy cerca de dejar el banquillo del América. Aunque aún no existe confirmación oficial, Claro Sports pudo saber que el ciclo del técnico brasileño habría llegado a su fin.



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El brasileño tenía contrato vigente hasta 2027, pero según los reportes, la directiva ya se reunió con el estratega para comunicarle su decisión de cortar su proceso, situación que se haría oficial muy pronto.

Y es que, clasificar de ‘panzazo’ (8° lugar) no es digno para el equipo que se presentaba con la plantilla más valiosa de la CONCACAF y las lesiones, el bajón de nivel individual o el término de “equipo en reconstrucción” no son pretextos válidos. De esta manera, el club determinó explorar nuevas opciones en el puesto de entrenador y aunque no hay nada cerrado, muchos apuntan a Guillermo Almada.

¿Se consumará la salida de Jardine luego de solo un torneo realmente malo? La exigencia en el América no tiene igual y al parecer en el club están convencidos que la era del brasileño ya dio todos los éxitos que podía.