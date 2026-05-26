América no parecerá América con su nueva camiseta negra

Enrique Gómez

No es amarilla, no es azul y no tiene el escudo tradicional. O sea, no parece una camiseta del América.

Se filtraron las primeras imágenes de lo que sería la playera de visitante de las Águilas. Un manto en escalas blanco y negro, que aplica el primer logo que tuvo la institución en 1916 y que utiliza el trefoil, es decir, el trébol retro de Adidas que suele verse en las segundas equipaciones de sus clubes patrocinados alrededor del mundo.

Eso sí, el jersey luce muy interesante en ese color tan oscuro, pues además lleva un elegante cuello cruzado con una transición de tres colores. Tanto las marcas como patrocinadores, así como las franjas típicas de la firma alemana aparecen en color gris muy claro, lo que ofrece cierta luz a este modelo.

💥 Club América x adidas 💥



🖤 New 26/27 Away Kit! pic.twitter.com/nlmHl054gD — Opaleak (@opaleak) May 23, 2026

Hace unos días también se reveló extraoficialmente el jersey de local, el cual robó corazones por tomar inspiración del modelo usado en 1999, con ese amarillo intenso y el escudo sublimado en todo el centro de la camiseta. La colección 2026/27 del equipo más ganador de México sí que promete.

Tras 25 años con Nike, esta será apenas la segunda temporada del equipo bajo la confección de Adidas.

América es uno de los equipos que más camisetas vende en el continente y como en este 2026 alcanza los 110 años de existencia, se esperan camisetas legendarias y, por lo pronto, parece que las dos primeras de la colección están respondiendo, más allá que la de visitante no parezca un modelo muy americanista.