¿América se queda sin capitanes? Henry Martín y 'Jona', a punto de irse

Enrique Gómez

Se acerca el fin del América como lo conocemos. Tras la eliminación en cuartos de final ante Pumas, dos de sus grandes líderes podrían salir del club.

Henry Martín, Jonathan dos Santos (y bueno, también Néstor Araujo) están en la puerta de salida, pues su ciclo en el equipo parece haber terminado, por lo que llegó el momento de contemplar seriamente sus opciones para el futuro, es decir para al Apertura 2026 que inicia a mediados de julio.

Henry Martín

· Delantero mexicano de 33 años

· Llegó para el Clausura 2018

· 1 gol y 1 asistencia (13 partidos) en la temporada 2025/26

· Suena para llegar al Atlante

La falla de Henry Martin que dejó al América sin milagro ante Pumas

Jonathan Dos Santos

· Mediocampista mexicano de 36 años

· Llegó para el Clausura 2022

· 2 asistencias (32 partidos) en la temporada 2025/26

· Se dice que podría retirarse

Néstor Araujo

· Defensa mexicano de 34 años

· Llegó para el Apertura 2022

· 1 amarilla (1 partido) en la temporada 2025/26

· Suena para llegar al Atlante

A todos sorprendió que Araujo entrara de cambio para jugar un minuto en los cuartos de final de vuelta contra Pumas, pues literalmente llevaba toda la temporada borrado por André Jardine; sin embargo, su presencia sirvió para recordarnos que sigue en activo y que, por el nivel que llegó a tener hace unos años, el cual incluso lo llevó a Europa, le podría abrir una última oportunidad en la Liga MX.

Tanto Néstor como Henry Martín suenan para llegar al Atlante, equipo que regresará para el Apertura 2026 que inicia en dos meses, sin embargo, de acuerdo con la prensa local, ‘Jona’ se plantea seriamente su retiro, pues parece que esta vez no convencerá a la directiva de darle un contrato por un torneo, una modalidad que había estado aplicando en los últimos años.

¿Cómo será el América versión Apertura 2026? Ya sin Álvaro Fidalgo, sin Henry y sin Jonathan, habrá perdido a sus principales capitanes en tricampeonato conquistado entre 2023 y 2024.