Publicación: miércoles 29 de abril de 2026

Enrique Gómez

Es seguro, Miguel Herrera se pondrá a "trabajar" con el Atlante

El 'Piojo' vivirá una tercera etapa a cargo del equipo de sus amores

Aún en su época dorada con el América, Miguel Herrera siempre se definió como atlantista. No había mejor candidato para tomar a los ‘Potros de Hierro’ en su regreso a Primera División tras 12 años en 'segunda'.

No es oficial, pero, en realidad, solo falta el anuncio redactado, pues con su publicación en redes sociales, el equipo azulgrana acaba de confirmar la identidad de su entrenador para el Apertura 2026.

Herrera, dos veces campeón con el América y director técnico de México en el Mundial 2014, se encontraba sin empleo tras su despido con la Selección de Costa Rica, pero regresará a “trabajar” (como le gusta) a la Liga MX, tras lo que fue su último proyecto a cargo de Tijuana entre 2023 y 2024.

“Estamos trabajando”, fue lo que publicó el Atlante para acompañar una imagen de la silueta de Miguel Herrera, quien durante su segunda etapa con ‘Xolos’ se hizo viral por todas las veces que respondía con conjugaciones del verbo “trabajar” cuando le preguntaban por las medidas a tomar ante el mal paso del equipo fronterizo.

Será la tercera etapa de Herrera a cargo del ‘equipo del pueblo’, el cual volverá a la Liga MX para la próxima temporada tras haber comprado la franquicia del Mazatlán, esto ante la empresa prácticamente imposible que es ascender bajo el actual sistema de competencia y certificación.

Herrera, destacado atlantista desde su etapa como jugador, volverá al club que recién cumplió 110 años.

¿Quién es el Atlante, club que regresaría a la Liga MX en 2026?

Equipo centenario del futbol mexicano, aunque no está muy claro si se fundó en 1916 o 1918.
El Atlante nació en la Ciudad de México, pero ganó su tercer y último título de liga teniendo como sede Cancún (2007). Actualmente juega en el estado de Morelos.
Conocido como el ‘Equipo del Pueblo’ y reconocido por su uniforme azulgrana a franjas verticales.
Los ‘Potros’ juegan en la Liga de Expansión (segunda división) desde el 2014, año de su cuarto descenso.
En 2009 ganó la Liga de Campeones de CONCACAF y ese mismo año jugó el Mundial de Clubes ante el Barcelona. Perdió 3-1, pero por 30 minutos estuvo arriba en el marcador.
Aunque terminó en primer lugar del Apertura 2025, fue eliminado en cuartos de final por Tepatitlán.
Es el único equipo de la categoría de ‘plata’ que está certificado para ascender, pero ni siendo campeón podría llegar a primera, pues para reabrir el ascenso, se necesita un mínimo de 4 clubes certificados.
Pionero de la era profesional de México (1943), sigue siendo el 4° club con más temporadas en Primera.
‘Chamagol’ González, Luis Gabriel Rey y el ‘Hobbit’ Bermúdez, algunos de sus goleadores históricos.
Atlante busca su regreso a la Liga MX y se dice que ya compró la plaza de Mazatlán. Volvería en 2026.

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