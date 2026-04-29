Es seguro, Miguel Herrera se pondrá a "trabajar" con el Atlante

Enrique Gómez

Aún en su época dorada con el América, Miguel Herrera siempre se definió como atlantista. No había mejor candidato para tomar a los ‘Potros de Hierro’ en su regreso a Primera División tras 12 años en 'segunda'.

No es oficial, pero, en realidad, solo falta el anuncio redactado, pues con su publicación en redes sociales, el equipo azulgrana acaba de confirmar la identidad de su entrenador para el Apertura 2026.

Herrera, dos veces campeón con el América y director técnico de México en el Mundial 2014, se encontraba sin empleo tras su despido con la Selección de Costa Rica, pero regresará a “trabajar” (como le gusta) a la Liga MX, tras lo que fue su último proyecto a cargo de Tijuana entre 2023 y 2024.

“Estamos trabajando”, fue lo que publicó el Atlante para acompañar una imagen de la silueta de Miguel Herrera, quien durante su segunda etapa con ‘Xolos’ se hizo viral por todas las veces que respondía con conjugaciones del verbo “trabajar” cuando le preguntaban por las medidas a tomar ante el mal paso del equipo fronterizo.

Será la tercera etapa de Herrera a cargo del ‘equipo del pueblo’, el cual volverá a la Liga MX para la próxima temporada tras haber comprado la franquicia del Mazatlán, esto ante la empresa prácticamente imposible que es ascender bajo el actual sistema de competencia y certificación.

Herrera, destacado atlantista desde su etapa como jugador, volverá al club que recién cumplió 110 años.