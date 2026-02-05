Para la Jornada 5, América espera reunirse con el resto de los 'grandes'

Enrique Gómez

Hasta antes de la Jornada 5, el América es el único ‘grande’ que falta entre los primeros lugares de la Liga MX. El tema es que su panorama no parece nada sencillo en esta fecha.

Chivas es el líder del torneo y parece que así seguirá pues enfrenta al Mazatlán, mientras que Cruz Azul y Pumas buscarán mantenerse entre los cuatro primeros lugares de la tabla. En tanto, el equipo azulcrema aparece lejos de los ocho primeros puestos (franja de Liguilla) pese a que ganó su primer partido del torneo en la fecha pasada; ahora le toca enfrentar a Monterrey, todo un peso pesado de la Liga MX:

Aquí todos los horarios y las grandes historias para la quinta fecha del Clausura 2026: