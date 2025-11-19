Pachuca, en caída libre; Pumas, inspirado para el play-in

Enrique Gómez

Entre Pachuca y Pumas, cualquiera que pretenda clasificar a los cuartos de final de la Liga MX debe estar mentalizado en que debe ganar dos partidos de eliminación y que su ‘premio’ será enfrentar al Toluca en la siguiente fase.

Ambos equipos quedaron situados en la serie B del play-in, la cual solo ofrece medio boleto a la siguiente ronda, por lo que quien resulte vencedor enfrentará al perdedor de la otra serie, mientras que el que caiga será eliminado sin ningún tipo de gloria, pues son dos clubes de los que se esperaba más.

¿Quién es favorito? Pachuca, que fuera líder del Apertura 2025, terminó con un punto más que Universidad a pesar de la pésima racha con la que cerró el torneo y que le costó el puesto a Jaime Lozano, mientras que gracias a sus dos victorias consecutivas, Universidad arrebató el 10° puesto sobre el final.