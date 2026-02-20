Oigan, ¿y Rogelio Funes Mori?

Enrique Gómez

Uno de los mejores goleadores del futbol mexicano en la década pasada, mundialista con México pese a su condición de naturalizado y goleador histórico del Monterrey, ahora es intrascendente.

Vaya caso más extraño el de Rogelio Funes Mori, posiblemente el delantero más dependiente de los últimos tiempos, pues, si no es con la camiseta de Rayados, parece que simplemente no funciona.

El actual jugador de León apenas anotó su primer gol en la Liga MX desde que llegó al club ‘esmeralda’ el año pasado, pero solo vio dos minutos en la derrota del partido anterior ante Rayados, donde el atacante de 34 años regresó al Estadio BBVA, en el cual, extrañamente, nunca fue visto como ídolo.

Así los números en la carrera del ‘Mellizo’:

Con Monterrey:

· 160 goles en 8 años

· 39 asistencias en 328 partidos totales

Con otros equipos (River, Benfica, Eskişehirspor, Pumas y León)

· 55 goles en 7 años

· 30 asistencias en 236 partidos

En la Liga MX:

· 132 goles con Monterrey (2015 a 2023)

· 3 goles con León y Pumas (2024 a la fecha)

Es decir, el 74% de sus goles lo hizo vistiendo la camiseta del Monterrey, sin embargo, hasta antes de esta Jornada 7 del Clausura 2026 resulta que ‘solo’ pasó el 58% de su carrera con el equipo regio.

¿Verá minutos en el duelo contra Santos Laguna? Todos en el León quieren tener actividad para ese partido y aprovechar que enfrentan al último lugar del torneo y dueño de la peor defensa (19 tantos), por lo que bien podría ser la mejor oportunidad del ‘Mellizo’ para anotar su cuarto gol en Liga MX lejos del Monterrey.