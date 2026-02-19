"Que deje de vender humo", fuertes declaraciones de Sergio Ramos contra Rayados

Enrique Gómez

Si la directiva de Rayados quiere remover el pasado y darle un ‘raspón’, Sergio Ramos va a reaccionar.

El defensa español reaccionó a una publicación en redes sociales donde se citó una declaración de José Antonio Noriega (presidente del Monterrey) en donde deja entrever su descontento por el viaje que hizo el defensa español a Las Vegas para entregarle un premio al cantante Bad Bunny en noviembre del 2025, previo a la recta final del torneo pasado, donde el club regiomontano llegó hasta semifinales.

“El que me dio permiso fue ‘Tato’, que deje de vender humo y que deje la prensa. Que se dedique al club, a sus jugadores y a darle una alegría una alegría a la afición que se lo merecen ya”, lanzó Ramos en redes sociales, donde finalmente quedó de manifiesto que no salió del club en los mejores términos.

“Permiso también les dio a otros jugadores, pero eso no lo dice y lo tapan. Todo lo mejor a Rayados siempre ¡Arriba el Monterrey!”, concluyó el zaguero de 39 años, quien en este momento se encuentra sin equipo, luego de no haber alcanzado un acuerdo de renovación con el club del futbol mexicano.

Pero, ¿qué fue lo que dijo el ‘Tato’ Noriega para hacer enojar al histórico exjugador del Real Madrid?

Según lo publicado por DLPTV en redes sociales, el directivo expresó lo siguiente: “Fue surgiendo. Llamó nuestra atención, no lo esperábamos, sucedió y tampoco es que haya generado un problema, pero tal vez pudo haber sido en un momento no oportuno. no estaba hablado”.

Ramos disputó un total de 34 partidos con Rayados e hizo ocho goles, pero al final, el club continuó con su sequía de seis años sin coronarse en la Liga MX.