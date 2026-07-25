No es un sueño, el Atlas ya planifica su nuevo estadio

Enrique Gómez

Pagó 250 millones de dólares por el club.

Lleva casi 20 millones gastados en refuerzos.

Ya está planeando la construcción de un nuevo estadio.

Ni en sus mejores sueños, la afición del Atlas espero que algo así pudiera pasar con el cambio de dueños, mucho menos cuando todavía no va ni un mes desde que Grupo PRODI tomó control del equipo.

Y es que, justo cuando desde Europa confirman la llegada de Tiago Gouveia como sexto refuerzo de los Rojinegros para este Apertura 2026 (que inició de forma triunfal ante León), la prensa local coincide en que ya hay un acuerdo para la construcción del nuevo inmueble para los ‘Zorros’ (un proyecto totalmente inesperado), el cual tendría capacidad para 30 mil espectadores y estaría ubicado no muy lejos del centro de la ciudad. Se espera que la obra quede completa en dos o tres años.

¡TODO LISTO! Este es el terreno donde se construiría el nuevo estadio del Atlas. 🦊🔴⚫



📹: @AlonsogSalas



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A diferencia de Chivas, cuyo fastuoso estadio (ya mundialista) está ubicado en Zapopan, el nuevo estadio del Atlas sí estaría en Guadalajara (al parecer en el predio que se encuentra en la esquina de Avenida Olímpica y Avenida Revolución), sin embargo, llama la atención que la capacidad sea tan inferior a la que tiene el Estadio Jalisco (55 mil espectadores), casa del Atlas desde su inauguración en 1960.

De acuerdo con medios locales, el patrón José Miguel Bejos, uno de los contratistas favoritos del Gobierno Mexicano en los últimos sexenios, ya inició las gestiones para la edificación del inmueble, el cual, además, contaría con un hotel y un Centro Comercial, proyecto que emociona al Gobierno de Guadalajara, pues significaría urbanización y modernización.

Todo ha ido demasiado rápido para una afición acostumbrada a tan poco durante décadas. El futuro pinta muy bien para el Atlas.