Jorge Sánchez, el quinto refuerzo de un Atlas que no tiene técnico

Enrique Gómez

A un día de su debut en la Liga MX y pese a que todavía no nombra al reemplazo de Diego Cocca en el banquillo, el Atlas anunció a su quinto refuerzo para el Apertura 2026. Quizá el orden de los acontecimientos no es el ideal, pero vaya que las intenciones de los nuevos dueños son muy buenas.

Jorge Sánchez, lateral de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, es nuevo jugador de los ‘Zorros’.

De esta forma, los Rojinegros ya confirmaron a sus (primeros) cinco fichajes para el torneo que ya inicia:

1. Luis Esteves, enganche portugués de 28 años (Gil Vicente)

2. Milton Valenzuela, lateral izquierdo argentino de 27 años (Independiente)

3. Duk, extremo caboverdiano de 26 años (Leganés)

4. Ryan Mmaee, delantero marroquí de 28 años (Omonia Nicosia)

5. Jorge Sánchez, lateral derecho mexicano de 28 años (PAOK)

Y sí... no hay quinto malo 😉



Bienvenido a la Academia, Jorge Sánchez 🦊



Un Seleccionado Nacional se une a las filas del Zorro 🫡



Lee la nota completa: https://t.co/hJ9Qlk7ovB 🗞️#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/vxBtWOg2xA — Atlas FC (@AtlasFC) July 16, 2026

Cuatro fichajes traídos directamente desde Europa. Las incorporaciones prometen mucho, sin embargo, sin un entrenador definido, todo parece ser a ciegas y solo esperando que el plantel sea del agrado del estratega y sobre todo, que pueda idear un sistema de juego que aproveche toda esta inversión.

De hecho, aún se espera una sexta contratación, pues de acuerdo con el periodista César Luis Merlo, el portugués Tiago Gouveia (Benfica) mantiene negociaciones muy avanzadas con la directiva rojinegra.

No les mentiremos... nosotros también estamos ilusionados 🤩



Qué bien se te ven esos colores, Jorge 🥵#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/9VEasZZYAc — Atlas FC (@AtlasFC) July 16, 2026

En cuanto al entrenador, la misma fuente (así como el periodista Fabrizio Romano) indica que Hernán Crespo está muy cerca de firmar, incluso parece que ya hay un acuerdo y pronto aterrizará en México.

Por lo pronto, el Atlas debuta contra León la noche del 17 de julio y lo hará con un técnico interino. Veremos cuántos de estos refuerzos pueden jugar, pues de momento ninguno aparece en la plantilla registrada dentro de la página web de la Liga MX, de hecho, tan solo se muestran 15 jugadores.