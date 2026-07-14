Diego Cocca contradice al Atlas: "Sí había un contrato firmado"

Enrique Gómez

Alguien está confundido, porque la versión de Diego Cocca es muy diferente a la directiva del Atlas.

El entrenador argentino dejó implícito que a él lo despidieron la misma semana en la que inicia el Apertura 2026, no es que haya habido una falta de acuerdo que se dejó colapsar hasta el final.

Y es que, de entrada, suena extraño que un club permita que un técnico que ni siquiera ha renovado contrato se haga caro de la pretemporada con el plantel, mientras que para un estratega también es incongruente aceptar el trabajo de palabra solo para dejar abandonado el barco de último momento y así afectar incalculablemente los intereses de un equipo al que dice tenerle mucho cariño.

En su carta de despedida, Cocca aseguró que tenía un contrato firmado con Grupo PRODI (nuevo dueño del Atlas), por lo que no se puede hablar de “falta de acuerdo”, como dijo el club en el boletín donde anunció la salida del entrenador, el cual, en algún momento, aseguraron que ya estaba renovado.

“Contrario a lo que se ha manifestado sobre una supuesta falta de acuerdo para la continuidad de nuestro proyecto, el contrato de trabajo correspondiente se encuentra debidamente firmado y formalizado. Muestra de ese compromiso fue la planificación y ejecución de la totalidad de los trabajos de pretemporada previstos para el inicio del torneo”, afirmó el entrenador de 54 años.

“A Grupo PRODI, más allá de no compartir y de sorprenderme profundamente la decisión de poner fin a nuestro vínculo sin una causa justificada, les deseo éxito en el desafío de construir un Atlas a la altura de su historia”, quien agradeció a la afición rojinegra por el mutuo cariño y hasta reconoció a Grupo Orlegi, anterior dueño del club tapatío, antes de que se ejecutara la venta de José Miguel Bejos y compañía.

Sin importar quién dice la verdad, lo cierto es que las cosas se hicieron muy mal entre la directiva y el cuerpo técnico, pues a dos días de iniciar el Apertura 2026, el Atlas no tiene director técnico.