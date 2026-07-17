Atlas venció a sus fantasmas en León y ya tiene 3 puntos

Hiram Marín

En un partido lleno de emociones en tierras guanajuatenses, el Atlas se impuso 3-2 al León para romper una racha de casi nueve años sin ganar como visitante en esa aduana.

Los rojinegros pegaron primero apenas al minuto 2 por conducto del refuerzo Duk. La Fiera reaccionó y empató al 27' gracias a Díber Cambindo.

MF’ | @clubleonfc 2-3 Atlas FC



Debutamos con TRIUNFO, Rojinegros. Primeros tres puntos del AP26 A LO ATLAS 🙏#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/OcedvDhWPQ — Atlas FC (@AtlasFC) July 18, 2026

Sin embargo, el propio atacante esmeralda se fue expulsado por una roja directa antes de terminar la primera mitad, al minuto 42.

Con un hombre de más, Arturo 'Ponchito' González devolvió la ventaja a la visita al 50'. Más tarde, al 73', el capitán Aldo Rocha amplió la distancia firmando el 3-1 definitivo desde el manchón penal.

Aunque Jordi Cortizo recortó distancias para el cuadro local al poner el 3-2 definitivo al minuto 77, el marcador ya no se movió. Con este triunfo, los 'Rojinegros' arrancan con tres puntos de oro la Jornada 1 del Apertura 2026.