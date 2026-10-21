No es la Champions League, pero este "no gol" del Atlante fue mágico

Enrique Gómez

En semana de Champions League, la jugada maravillosa había sucedido en Liga MX… pero no valió.

Aun así, el Atlante ganó 1-0 el partido contra Juárez, que seguirá en último lugar del Apertura 2026.

Un gol prodigioso, de detrás de media cancha, cayó como bomba inteligente dentro de la portería a los 29 minutos, pero, para fortuna de la parcialidad fronteriza (y sobre todo del portero Sebastián Jurado) la árbitra Katia Itzel García anuló este gol de antología tras ser advertida por el VAR.

“Después de la revisión, el jugador número 30, quien anota, controla el balón con la mano. Decisión final: no gol”, fue la explicación que dio la silbante mundialista para quitarle el gol de su vida a Martín Sarrafiore, quien desde su propio campo había hecho una definición perfecta.

¡NO PUEDE SER! ?? Un golazo de medio campo anulado por el VAR... #LigaMXenFOX #JuarezAtlante pic.twitter.com/BvFG3J1T4V — FOX Deportes (@FOXDeportes) October 21, 2026

El gol que sí valió fue a los 76 minutos cuando Nico Carrera solo bajó la cabeza para conectar un tiro de esquina que llegó justo a su posición. El esférico rebotó e el travesaño y se metió, es decir, nada que reclamarle al portero Sebastián Jurado, quien ya recibió 32 goles en este certamen.

Tercera victoria para el equipo de Miguel Herrera en este Apertura 2026 donde celebra su regreso a la Primera División. El equipo azulgrana llegó a 14 puntos (10 más que el club fronterizo), pero sigue muy lejos de zona de Liguilla y se mantendrá entre los últimos cuatro lugares del torneo.

Con este resultado y considerando que a Juárez solo le quedan cuatro partidos por jugar, ya podemos darlo como el primer eliminado del Apertura 2026, pues el octavo lugar, Monterrey, le lleva 13 puntos, es decir, ya es inalcanzable para el equipo fronterizo.

La Liga MX está muy apretada para el resto de os equipos, pues con esta victoria, los ‘Potros de Hierro’ se han puesto a tres puntos de la franja de clasificación, aunque, eso sí, falta más de media Jornada 13 por jugarse.