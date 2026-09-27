Necaxa, lo que el América necesitaba antes del parón por la Fecha FIFA

Enrique Gómez

Puede que el América no esté en su mejor forma, pero para nada se compara con el momento que vive el Necaxa: un punto en sus últimos cuatro partidos y con la ilusión quemada de “equipo que estrena técnico gana”, tras lo que fue el debut con derrota de Juan Reynoso en la jornada pasada.

América, en cambio, no ha ganado en sus últimos dos partidos, luego de una buena racha de tres victorias consecutivas. Es decir, se le presenta una oportunidad ideal para regresar a las alturas en este partido que marca el cierre de la Jornada 10, antes del parón por la Fecha FIFA.

Así llegan ambos equipos a este esperado encuentro en el Estadio Victoria: