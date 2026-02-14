Necaxa asalta Juárez y crece la presión sobre Pedro Caixinha

Enrique Gómez

Es verdad que apenas lleva seis partidos dirigidos, pero los cuestionamientos para Pedro Caixinha ya son inevitables. Juárez perdió su cuarto partido de seis posibles y no pudo en casa ante un rival de su misma categoría.

Parecía que ambos equipos se resignaban con un empate que hubiera sido lógico por cómo llegaban al compromiso, pero el Necaxa se quedó con el botín completo con un golazo en los últimos minutos.

Victoria 2-1 de los ‘Rayos’ en el Olímpico Benito Juárez, que este 2026 dejó de ser una fortaleza.

Duelo muy parejo, en donde el público se quedó esperando a que su equipo apretara en busca de la victoria, sin embargo, los 'Bravos' se lo tomaron con mucha calma hasta que el tiempo se los comió y el Necaxa encontró un gol que los dejó sin margen de reacción en la recta final del partido.

Así fueron los goles de este encuentro válido por la Jornada 6 de la Liga MX:

· 1-0 (40’): Ricardinho cerró frente a la portería la diagonal perfecta de Denzell García

· 1-1 (43’): Sublime cabezazo de Julián Carranza, quien se lanzó hacia atrás para conectar el balón

· 1-2 (87’): Golazo de Javier Ruiz, quien desde una esquina puso el balón al poste más lejano

BALDE DE AGUA FRÍA. 😱💥 Golazo de Javier Ruiz en el contraataque para definir el 1-2 de Necaxa sobre FC Juárez. #JuarezNecaxa #FOXLigaMX pic.twitter.com/Tm6SIMti1v — FOX Deportes (@FOXDeportes) February 15, 2026

Luego de tres derrotas consecutivas, los ‘Rayos’ de Martín Varini (exentrenador de Juárez que recibió un sonoro abucheo) hilaron su segunda victoria y llegaron a nueve puntos, necesarios para instalarse justo en la media cancha. Juárez, en cambio, solo tiene cuatro unidades, por lo que terminará esta sexta fecha entre los últimos tres lugares de la tabla, cuando se esperaba que repuntara en esta fecha.

El torneo apenas empieza y la gestión de Caixinha también, pero después de haber tenido su mejor año en 2025, se esperaba mucho más de los Bravos de Juárez. Su única excusa podría ser el duro calendario que se le asignó para iniciar el torneo, donde ya enfrentó a clubes como Chivas y Cruz Azul.