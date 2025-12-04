Pedro Caixinha regresa a la Liga MX, pero no a Santos Laguna

Redacción FOX Deportes

Un viejo conocido está de regreso en el futbol mexicano. Pedro Caixinha tendrá una nueva oportunidad.

El técnico portugués, recordado por su título de liga con Santos Laguna y por su etapa en Cruz Azul, tendrá su cuarta aventura en el futbol mexicano (recordando que a los ‘Guerreros’ los dirigió en dos ocasiones), pues se hará cargo del FC Juárez, a partir del Clausura 2026 que iniciará en la segunda semana de enero.

Los ‘Bravos’ anunciaron con mucha alegría la llegada de Caixinha, quien a lo largo de su carrera ya ha dirigido a 12 equipos diferentes, aunque, eso sí, todos sus títulos han llegado en el futbol mexicano.

¡Todos arriba, llegó el profe a la oficina!🥳 pic.twitter.com/IyuGj5Oajm — FC Juárez (@fcjuarezoficial) December 5, 2025

Palmarés de Pedro Caixinha, entrenador de 55 años:

· 1 Liga MX (Santos, Clausura 2015)

· 2 Copas MX (Santos y Cruz Azul, 2014 y 2018)

· 1 Campeón de Campeones (Santos, 2015)

· 1 Supercopa MX (Cruz Azul, 2019)

Caixinha, quien en 2022 tuvo su segunda etapa con Santos Laguna, volverá a dirigir en la Liga MX a partir del Clausura 2026 y lo hará al frente de un equipo que en 2025 tuvo el mejor año de su historia, pues en el primer torneo del año llegó al play-in y en el Apertura, alcanzó sus primeros cuartos de final.

¿Y Martín Varini? Aunque el Necaxa todavía no lo hace oficial, el técnico que le cambió la cara a Juárez decidió aceptar la oferta de los ‘Rayos’ y se espera que pronto se dé el anuncio formal.

Los ‘Bravos’ ganarán experiencia en el banquillo con la llegada de Pedro Caixinha, además de mucho carácter fuera de la cancha; veremos si el equipo logra mantener el buen nivel y dar el siguiente paso dentro de su aún breve historial dentro de la Primera División del futbol mexicano.