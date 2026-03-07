¡Nadie escapa de las llamas del infierno de Toluca!

Héctor Cantú

Los Diablos Rojos del Toluca sumaron una jornada más con su etiqueta de invicto en la Liga MX luego de vencer por 2-1 a Bravos de Ciudad Juárez.

El equipo fronterizo mostró argumentos para competir, pero ‘El Infierno’ suele ser una plaza inconquistable y más, cuando en el banquillo local aparece Antonio Mohamed.

Al descanso. En el segundo tiempo a buscar los 3️⃣ puntos👹@calientesports pic.twitter.com/TBPrvNICFN — Toluca FC (@TolucaFC) March 8, 2026

Fue un partido muy cerrado en los primeros 45 minutos, con algunos chispazos de los escarlatas que no pudieron perforar el arco del equipo de Ciudad Juárez.

Fue hasta la segunda mitad cuando una falta dentro del área sobre el ‘Pollo’ Briseño, permitió que el local se pusiera arriba en el tanteador. Helinho fue el encargado de ejecutar la pena máxima que fue decretada luego de ser revisada con ayuda del VAR.

¡Qué manera de saltar dentro del área! 😤🐥



Aquí está el GOL del Pollo Briseño, el segundo del @TolucaFC esta tarde. 👹🔥#ConMéxicoC26 | #J10 | #TOLJUA https://t.co/b77sEWvq6y — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 9, 2026

El propio Antonio Briseño fue el encargado de aumentar la ventaja con un remate preciso de cabeza que encontró las redes, para convertirlo en el gran héroe de la noche.

Pero un exceso de confianza de los locales permitió que dos minutos después del 2-0, Juárez lograra recortar distancias por conducto de Gilherme Castilho, quien envió la pelota al fondo de las redes con un golpeo perfecto desde el área grande.

Pero la noche no quedaría allí en cuanto a buenas noticias. La mejor llegó a unos cuantos minutos del final, cuando entró al terreno de juego Alexis Vega en su reaparición luego de recuperarse de una dura lesión.

El capitán del equipo mexiquense incluso estuvo cerca de marcar en par de ocasiones, haciendo estallar en júbilo el graderío.

A cuatro minutos de completarse el tiempo agregado, llegó el cuarto y último tanto de los Diablos por conducto de Paulinho que llegó a seis tantos en el presente torneo.

Con este resultado, Toluca se mantiene en la segunda posición de la tabla general con 24 unidades.