Enrique Gómez

Ni siquiera porque jugó con uno más durante 20 minutos y ya no tenía ningún tipo de presión, Pumas pudo cerrar este desastroso torneo con un triunfo frente a su afición.

Victoria 2-0 para el Monterrey, que se acreditó como el octavo y último clasificado a la Liguilla gracias a un doblete de gran calidad firmado por el argentino Luca Orellano.

Universidad llegaba eliminado luego de los resultados anteriores de este día, sin embargo, el equipo regiomontano estaba obligado a ganar para clasificar a la fase final, objetivo que pareció complicarse en demasía por la expulsión de Carlos Salcedo (58’) cuando el partido iba 0-0.

Pumas estrena camiseta y eliminación en esta Jornada 17

Pero el conjunto de Esteban Solari se encargó de demostrar en esta última fecha por qué terminará la fase regular del Apertura 2026 entre los ocho últimos lugares del campeonato.

Así fueron los goles que le dieron la clasificación al equipo de Matías Almeyda:

· 0-1 (73’): Golazo de Orellano, quien apartado de la esquina del área mandó el balón al poste más lejano

· 1-1 (90’+2): Orellano dribló entre tres jugadores y ya cerca del área chica, definió al palo más distante

Al 79’, Universidad también se quedó con 10 por una plancha de Álvaro Angulo.

Si las posiciones se quedan como hasta ahora, Monterrey enfrentará a las Chivas en los cuartos de final; es decir, Matías Almeyda regresará al Estadio AKRON para el partido de vuelta.

Y es que, aunque Rayados reclamó el último boleto disponible, con este triunfo llegó a 27 puntos y subió hasta el sexto lugar, es decir, quedó por encima de los ya clasificados León y Pachuca, pero debajo de los otros cinco acreditados a cuartos de final: Cruz Azul, América, Chivas, Atlas y Toluca.