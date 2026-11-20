Enrique Gómez

Virtualmente eliminado, pero con la obligación de al menos despedirse de su gente con una última victoria en el año, Pumas afronta la Jornada 17 del Apertura 2026 contra un Monterrey que depende de sí mismo para colarse a la Liguilla del futbol mexicano.

Universidad necesita vencer por tres goles a Rayados y esperar dos combinaciones de resultados para poder salvar el campeonato, mientras que Rayados debe ganar forzosamente para que su avance a los cuartos de final no dependa de terceros.

Así llegan Pumas y Rayados para esta Jornada 17, una donde ambos se imaginaban en una mucho mejor situación: