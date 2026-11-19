Enrique Gómez

Al borde de la eliminación en este Apertura 2026 y con altas probabilidades de no volver a las canchas hasta enero, Pumas decidió presentar su tercera camiseta para esta temporada.

Universidad reveló su tercer jersey de la colección, el cual rinde homenaje al fuego olímpico: una prenda color negro con un gráfico de llamarada que emana desde el centro y vivos en dorado.

“El negro del pebetero y el dorado del fuego”, es lo que explica la marca alemana Puma, que a partir de esta temporada viste al equipo universitario, luego de su largo vínculo con Nike.

En la parte de atrás del cuello, aparece un dibujo del pebetero del Estadio Olímpico Universitario, el cual se encendió por primera vez en octubre de 1968, o sea, hace poco más de 58 años.

La tercera camiseta del Club Universidad Nacional Puma

Curioso momento para revelar una nueva camiseta: previo a la Jornada 17 del torneo (la última de la fase regular) y con el equipo necesitado de varias combinaciones de resultados para avanzar a la Liguilla y alargar su participación en el torneo y evitar que su próximo partido sea hasta enero.

Lo más cuestionable es que en la página de la Liga MX aparece que Pumas utilizará en su próximo partido contra Monterrey el mismo uniforme que portó en el duelo de la semana pasada contra el América, o sea, el azul marino local y no esta camiseta que acaba de ser revelada.

Es decir, tal como sucedió la temporada pasada, con la camiseta verde que reveló Nike antes de fin de año (y que los jugadores de campo no usaron ni un solo partido), el equipo universitario podría presentar un jersey que no utilizará en todo el año, aunque bien tiene oportunidades para hacerlo.