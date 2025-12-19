Monterrey lanza un jersey edición especial "Sergio Ramos"

Redacción FOX Deportes

Monterrey decidió honrar el paso de Sergio Ramos por el equipo con un jersey conmemorativo que solo tendrá 1993 piezas dosponibles.

La pieza, ya disponible en la tienda oficial del equipo, lleva por nombre SR93, haciendo alusión a las siglas del jugador, así como el dorsal que vistió en los 34 partidos que disputó.

El número y el nombre dispuestos en la espalda están diseñados en rojo con algunas imágenes que inmortalizan los mejores momentos del español con los ‘Rayados’.

Cabe señalar que se trata de una camiseta de manga larga: en la derecha tiene bordado el 90, en números romanos (XC); en la izquierda, el tres (III).