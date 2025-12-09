Así se despide Sergio Ramos de Rayados de Monterrey

Héctor Cantú

La eliminación de Rayados de Monterrey de la Liguilla del torneo Apertura 2025 ha dejado dos heridas abiertas. La primera, la eliminación del torneo y la segunda, la partida de Sergio Ramos.

En cuanto se confirmó que Rayados no continuaría en la pelea por el título, el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 anunció su marcha de la Liga MX, la cual ha redondeado con una carta sentida en la que el común denominador es el agradecimiento, tanto a Rayados, a su afición, como a México, que lo recibió con los brazos abiertos.

“Decir adiós nunca es fácil. Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir, un país, una ciudad, un fútbol... y que me deja muchas experiencias nuevas y, sobre todo, muchos amigos”, escribió.

En la carta, el exdefensa del Real Madrid aseguró estar orgulloso de haber sido capitán del equipo de Nuevo León y haber participado, defendiendo sus colores, en el primer Mundial de Clubes.

“Por siempre me sentiré orgulloso de haber llevado el brazalete de capitán de Rayados, de haber liderado al equipo en el primer Mundial de Clubes en su nuevo formato, de haber batallado en el Clausura, en el Apertura, en la Leagues Cup, en la Concacaf Champions Cup... y de haber defendido con coraje el Gigante de Acero a vuestro lado en todos los partidos que hemos jugado en casa”, agregó.

Primera noche decepcionante para Sergio Ramos con Rayados

Finalmente, el jugador de 39 años aseguró que siempre será aficionado al Monterrey, un equipo al que nunca olvidará y llevará, siempre, en su corazón.

“Al club, a mis queridos compañeros, a los cuerpos técnicos, a los empleados, a todos, gracias. Y, sobre todo, gracias a vosotros, aficionados, que me habéis hecho llegar vuestro calor y vuestro cariño desde el primer momento que pisé la ciudad. Siempre recordaré con nostalgia esta etapa de mi carrera y siempre diré con orgullo "¡Arriba el Monterrey!”, sentenció.

Sergio Ramos, quien llegó en febrero pasado, jugó un total de 34 partidos, en los que marcó 8 tantos para la causa rayada.