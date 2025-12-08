Confirmado, Sergio Ramos no seguirá con Rayados

Héctor Cantú

Una vez consumada la eliminación de Rayados de Monterrey de la Liguilla del torneo Apertura 2025, se ha dado a conocer que Sergio Ramos, el gran fichaje del club en el último año, no continuará en el futbol mexicano.

Fue el propio futbolista quien habría comunicado la noticia incluso antes de sentarse a negociar con la directiva, algo que esperaba la cúpula mayor de Rayados de Monterrey.

"Las pláticas estuvieron abiertas para que se quedara, pero siempre vimos una dificultad para que renovara. Nos sorprendió que Sergio lo hiciera saber después del partido, pero él está en su derecho, de todas maneras se iba a saber", aseveró José Antonio Noriega, presidente deportivo del club.

Rayados intentó convencer por todos los medios a Sergio que se quedara un ciclo más, al menos hasta verano, pero el futbolista ibérico prefirió marcharse.

Ramos se marcha de Rayados luego de haber disputado 23 partidos con el equipo blanquiazul con el que marcó en cinco ocasiones.

Hasta el momento se desconoce si Ramos continuará con su carrera en alguna liga en Europa, si será en alguna otra latitud, o simplemente pondrá punto final a una brillante carrera que no pudo coronar con el título en México.