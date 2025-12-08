Los números que dejó Sergio Ramos en el futbol mexicano

Héctor Cantú

Con la eliminación de Rayados de Monterrey de la Liguilla del futbol mexicano llegó también el fin de la era de Sergio Ramos en el futbol mexicano.

El defensor español termina contrato en este mercado invernal y no ha habido posiblidad de convencerle para extender su estadía en la Sultana del Norte.

En retrospectiva, su llegada al futbol mexicano ha sido positivo, tanto para la liga, como para el propio Ramos, quien fue rescatado de la inactividad por parte de Rayados.

En total, con el equipo norteño jugó un total de 34 partidos superando los 3 mil minutos de tiempo corrido. Solo en cuatro partidos de los que inició como titular, terminó siendo sustituido, lo que refleja la importancia de Ramos para el equipo de Domenec Torrent.

El olfato goleador de Ramos, que le dio varias glorias al Real Madrid en los tiempos agregado, también quedó validado en el futbol mexicano, donde marcó 7 goles, superando los 6 que consiguió con el Paris Saint Germain.

Ramos marcó en los momentos más importantes. Lo hizo en el Mundial de Clubes ante el Inter; también en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup; Marcó ante Tigres en el clásico regio y además, anotó en dos partidos seguidos ante Santos Laguna y Cruz Azul.

En cuanto a su labor defensiva, Ramos bloqueó un total de 24 pelotas con dirección al arco Rayado y superó el 83 por ciento de efectividad en los 2 mil 52 pases realizados como jugador de Monterrey.

Sergio Ramos ha vivido un resurgir futbolístico en México y aunque Rayados desea mantenerle en la plantilla, todo parece indicar que el español puede tomar un rumbo diferente a su carrera.