Martín Varini aún tiene una deuda por saldar en la Liga MX

Héctor Cantú

Martín Varini tiene una deuda que saldar en el futbol mexicano luego de haber salido de Necaxa sin poder completar el torneo Apertura 2026 con Los Rayos.

A diferencia de lo logrado con Juárez, con el equipo de Aguascalientes el reto fue mayor ante la imposibilidad de darle continuidad a la plantilla que dirigió en el Clausura en el mismo año.

Para Varini, la decisión de ir a Necaxa en su momento fue positiva. Sin embargo, en el camino fueron cambiando cosas que desestabilizaron su modelo de juego y que lo llevaron a salir del club en la jornada 8 tras caer por la mínima diferencia ante Puebla.

"MI RELACIÓN CON LA INSTITUCIÓN ES MUY BUENA?"



Martín Varini no se arrepiente de dejar a los Bravos por ir a Necaxa, donde no logró los objetivos deseados⚡️?.#Referentes pic.twitter.com/Acp6ZHlOAv — FOX (@somos_FOX) September 29, 2026

“En ese momento fue una decisión acerada. El proceso en Bravos fue hermoso y (con Necaxa) sentía la oportunidad de dar un paso hacia adelante en la carrera y crecer en esta liga. Después, se van dando situaciones en el camino con las que ya no estamos de acuerdo, como por ejemplo jugadores que se van”, detalló Martín para Referentes de Fox One.

Para Martín tanto Bravos como Necaxa fueron experiencias en las que logró dejar su sello. Una huella que ahora ha llevado a que su nombre suene como candidato para ocupar otro banquillo en el futbol mexicano.

“No desconozco que mi nombre suena en el mercado y eso significa que hemos dejado huella y sería un gran paso en mi carrera el tener una tercera experiencia en el futbol mexicano”, detalló.

Varini ha dirigido un total de 69 partidos en el futbol mexicano en los que logró 15 victorias, 12 empates y 15 derrotas con Bravos y 8 triunfos, 5 paridades y 14 descalabros con el equipo de Aguascalientes.