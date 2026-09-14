Juan Reynoso, nuevo entrenador del Necaxa

Héctor Cantú

Cinco años después de haber levantado la copa con Cruz Azul, Juan Reynoso vuele al futbol mexicano para dirigir a otro de los equipos que le arropó en sus años de jugador.

El estratega peruano ha sido nombrado como el nuevo estratega del Necaxa luego de la dolorosa derrota sufrida ante Puebla en casa con un gol de último minuto.

Aquí cerró una etapa y comenzó otra. Hoy abre una nueva como Director Técnico de nuestro equipo. Juan Reynoso es oficialmente el entrenador de los Rayos del Necaxa. ¡?????????? ?? ?????? ? ????! #HastaElAlmaGrita ⚡ pic.twitter.com/IvkOvCczJ1 — Club Necaxa (@ClubNecaxa) September 14, 2026

El descalabro costó la cabeza de Martín Varini, quien solo logró dos victorias e igual número de empates con los ‘Rayos’ en el Clausura 2026.

Tras caer a la posición 13, la directiva decidió dar por terminado el ciclo del uruguayo y apostar por la mano de Reynoso, quien conoce a la perfección el futbol mexicano.

Juan, quien defendió los colores del Necaxa como jugador del 2002 al 2005, llega para dirigir al cuadro de Aguascalientes con la esperanza de revertir el mal paso y lograr colarse a la Liguilla.

Reynoso debutará en la jornada 9 cuando Necaxa visite al Atlético San Luis, equipo que marcha en la posición 16 con una sola victoria en el campeonato.