Salvar un empate contra Necaxa, la nueva realidad de Tigres

Enrique Gómez

La buena es que Tigres sigue invicto con Víctor Manuel Vucetich.

La mala es que seguirá entre los últimos cinco lugares en la tabla de posiciones.

Empate 1-1 entre el equipo universitario y el Necaxa, que bien pudo sacar mayor renta de su visita a Nuevo León, pero desperdició el penal que hubiera significado una cómoda ventaja 2-0.

En otros torneos, empatar en casa contra los ‘Rayos’ hubiera sido un fracaso, pero en la nueva realidad del equipo ‘felino’ (al menos la de este Apertura 2026), el resultado no es tan escandaloso, pues lo cierto es que el club regio está viviendo uno de sus peores momentos futbolísticos en años.

Así fueron los goles de este partido válido por la Jornada 7 del Apertura 2026:

· 0-1 (12’): Owen González empujó el balón que rebotó en el marco de Nahuel Guzmán

· 1-1 (40’): Rodrigo Aguirre remató el tiro de esquina y puso el balón pegado a la horquilla

'Búfalo' Aguirre, de villano a salvador de Tigres

Redención para el ‘Búfalo’, pues tras provocar la pena máxima en favor de Necaxa (que Nahuel le atajó a Julián Carranza) por una mano, anotó el gol que por lo menos le permitió a su equipo seguir sumando.

Tigres llegó a seis puntos en este Apertura 2026 donde solo ha ganado un partido, mientras que el equipo hidrocálido se encuentra un puesto más arriba (13°) con ocho unidades; aun así, el conjunto de Martín Varini se ha metido en una crisis, pues lleva cinco partidos seguidos sin ganar.

A punto de llegar a medio torneo, el equipo de Vucetich se mantiene muy lejos de zona de clasificación y tras fallar en casa contra un rival inferior en el papel, parece que ciertamente está en la posición que merece.