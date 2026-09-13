Martín Varini, fuera de Necaxa por malos resultados

EFE

Necaxa anunció este sábado el fin de su vínculo con el entrenador uruguayo Martín Varini debido a los decepcionantes resultados en el torneo Apertura mexicano en el que el equipo es decimotercero con 8 puntos de 24 posibles.



"El club agradece a Martín Varini y a su cuerpo técnico el trabajo realizado durante su etapa", anunció el club.

El ex técnico de Juárez, Atlético Paranaense, Defensor Sporting y Rentistas llegó al Necaxa el semestre pasado. Dirigió el torneo de Clausura, en el que terminó decimoquinto, sin posibilidades de entrar en la liguilla final.



La más reciente derrota de Necaxa se registró el viernes por 1-0 en casa ante el Puebla.



En la novena fecha Necaxa visitará el próximo sábado a San Luis.