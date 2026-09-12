Hiram Marín
Puebla nunca se rindió y se la aplicó al Necaxa
La Franca y los Rayos disputaron un partido muy trabado que se decidió con un gol agónico
El gol agónico de Mathías Tomás en el último minuto le dio al Puebla un triunfo de oro 1-0 sobre Necaxa a domicilio. Tras noventa minutos trabados y dominados por la imprecisión en ambas áreas, la Franja aprovechó la única opción clara sobre la hora para llevarse tres puntos fundamentales.
Desde el silbatazo inicial, el trámite careció de claridad y las fallas en la entrega se multiplicaron en cada línea del campo. Rayos y camoteros se trenzaron en un juego ríspido, cortado constantemente por faltas menores que impidieron cualquier intento de dinamismo ofensivo.
Los remates desviados y los errores en el último toque mantuvieron el marcador en cero durante casi todo el encuentro. Ambos planteles lucían desgastados y sin ideas para romper el cerrojo defensivo, perfilando un reparto de puntos tan gris como el desarrollo del partido.
Cuando el empate parecía firmado, la pelota quedó viva en el área hidrocálida tras una jugada atropellada y Mathías Tomás no perdonó. El atacante mandó el balón al fondo para firmar el 1-0 definitivo, castigando la desatención local y sellando una victoria épica para la causa poblana.
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