Henry Martín vivió una noche mágica en el triunfo del América

Hiram Marín

En una vibrante noche en el Estadio Victoria, el América vino de atrás para imponerse 4-2 sobre Necaxa. El encuentro arrancó con una escuadra hidrocálida muy agresiva que pegó primero por conducto de Owen González y Julián Carranza.

Sin embargo, la contundencia de las Águilas fue demoledora para revertir el marcador en Aguascalientes. La gran figura de la velada fue el capitán azulcrema Henry Martín, quien se despachó con un 'hat-trick' inolvidable.

El delantero definió de palomita el primer tanto y convirtió dos penales con enorme frialdad para sellar su triplete. Miguel Borja completó la cuota goleadora americanista para consumar la remontada visitante en la recta final del cotejo.

El desempeño de ambos planteles ofreció un ritmo frenético, donde Necaxa mostró valentía al contragolpear, aunque concedió demasiadas distracciones en zona defensiva.

Por su parte, el América lució con mayor jerarquía colectiva, aprovechando los errores rivales e imponiendo condiciones con la contundencia de su ataque.

Con este resultado al cierre de la Jornada 10, el conjunto de Coapa toma un impulso anímico fundamental dentro del Apertura 2026. Mientras el América escala puestos y consolida su candidatura en la tabla general, Necaxa se queda golpeado en sus aspiraciones tras no poder sostener su ventaja como local.