¿Luis Chávez y Borja Iglesias son poco para el América?

Enrique Gómez

Dicen que el América está ganando poder día con día bajo el mando de Guillermo Almada y que el club apunta a cuatro refuerzos para este Apertura 2026, pero lo cierto es que a solo unos días de iniciar la Jornada 2, no hay al menos un jugador que se vea cerca de llegar al equipo azulcrema.

¿Y Luis Chávez y Borja Iglesias? El mediocampista mexicano y el delantero español han sido los rumores favoritos del verano, pero lo cierto es que, de acuerdo con las grandes centrales de estadísticas, ellos no tienen los mejores registros como para pensar que van a causar un gran impacto.

Según Comparisonator, si usamos el desempeño de Luis Chávez en la temporada antepasada (porque en la previa apenas y vio minutos por su lesión de rodilla) con el Dinamo Moscú y los aportes de Borja con el Celta de Vigo en la campaña anterior, su llegada al equipo apenas y sería “cumplidora”.

Luis Chávez, mediocampista de 30 años

· 135 de índex

· Sería el 19° mejor jugador en su posición dentro de la Luga MX

Borja Iglesias, delantero de 33 años

· 161 de índex

· Sería el dentro delantero número 10° de toda la Liga MX

¿Cómo se repartirán el Estadio Banorte entre Cruz Azul, Atlante y América? En 10 de las 17 jornadas, el 'Estadio Azteca' tendrá ocupación múltiple

Es decir, aunque el América lograra pagar los 10 millones de euros que pide el conjunto español y prometerle al atacante un salario fuera de todo su presupuesto, no hay razones estadísticas como para pensar que Borja la va a ‘romper’ en la Liga MX. La apuesta parece demasiado arriesgada para un club que tiene a sus dueños endeudados tras lo que fue la inversión en el Mundial 2026.

Pero, cualquiera que sea la línea de refuerzos que sigue el equipo, es seguro que ninguno estará listo para afrontar el partido por la Jornada 2 contra el Atlante. Por suerte para las Águilas, se trata del club con la nómina más modesta de México y además, el duelo es en el Estadio Banorte.

¿Cuántas jornadas pasarán para que América haga su primer fichaje? Bueno, la fecha límite para registrar jugadores en la Liga MX es hasta el 11 de septiembre, es decir, poco después de la Jornada 8.