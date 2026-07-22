¿Cómo se repartirán el Estadio Banorte entre Cruz Azul, Atlante y América?

Enrique Gómez

El primer equipo en jugar como local en el Estadio Banorte fue el mismo que inició toda una campaña para buscar otra casa. Pero tras la reconciliación con el Cruz Azul, oficialmente son tres clubes los que compartirán el ‘Coloso de Santa Úrsula’ para albergar sus partidos como local.

¿Cómo le van a hacer? La Liga MX ya tiene el plan trazado. La ocupación del estadio tres veces mundialista inició con el partido entre el Cruz Azul y Puebla para arrancar la Jornada 2, continuará este fin de semana con el Atlante-América y terminará, en su fase regular, con la visita de Santos a los 'Potros' en el duelo por la Jornada 16.

¿Cómo se repartirá cada semana la localía en el Estadio Banorte?

· Jornada 1: Sin actividad

· Jornada 2: Cruz Azul (martes 21 de julio) y Atlante (viernes 24 de julio)

· Jornada 3: Cruz Azul (sábado 1 de agosto) y América (domingo 2 de agosto)

· Jornada 4: Atlante (sábado 15 de agosto) y América (domingo 16 de agosto)

· Jornada 5: Cruz Azul (sábado 22 de agosto)

· Jornada 6: Atlante (viernes 28 de agosto) y América (sábado 29 de agosto)

· Jornada 7: América (sábado 5 de septiembre) y Cruz Azul (domingo 6 de septiembre)

· Jornada 8: Atlante (viernes 11 de septiembre) y Cruz Azul (sábado 12 de septiembre)

· Jornada 9: América (sábado 19 de septiembre)

· Jornada 10: Atlante (viernes 25 de septiembre) y Cruz Azul (sábado 26 de septiembre)

· Jornada 11: América (sábado 10 de octubre)

· Jornada 12: Atlante (viernes 16 de octubre) y Cruz Azul (sábado 17 de octubre)

· Jornada 13: Sin actividad

· Jornada 14: Atlante (viernes 23 de octubre) y América (domingo 25 de octubre)

· Jornada 15: América (sábado 31 de octubre) y Cruz Azul (domingo 1 de noviembre)

· Jornada 16: Atlante (viernes 6 de noviembre)

· Jornada 17: Sin actividad

América, Atlante y los clubes más antiguos de la Liga MX

Resumen de la actividad del Estadio Banorte en la fase regular:

· 10 jornadas con ocupación múltiple

· 4 jornadas con solo un partido programado

· 3 jornadas sin actividad alguna

¿Qué sucederá si los tres equipos clasifican a la Liguilla y resulta que cada uno de ellos clasifica entre los cuatro últimos y por lo tanto le toca recibir su partido en fin de semana? Forzosamente habrá tres partidos en dos días, situación que se evitó a todo costa en el calendario de la fase regular.