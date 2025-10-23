Los equipos que buscan el liderato o la esperanza en esta Jornada 15

Enrique Gómez

Para la antepenúltima jornada de la Liga MX hay cinco equipos que aspiran a quedarse con el primer lugar de la tabla de posiciones, incluyendo al líder Toluca, que solo tiene dos puntos más que su escolta.

Claro que hay opciones más realistas que otras, pues mientras las Águilas están a triunfo de rebasar al equipo ‘rojo’, Cruz Azul tendría anotar algo así como 15 goles en el duelo de candidatos contra Monterrey y esperar que el equipo mexiquense pierda su tercer partido en el torneo contra Pachuca.

En tanto a Rayados sí le alcanzaría con ganar, siempre y cuando Toluca y América caigan.

Aquí todos los horarios y las grandes historias para esta Jornada 15 del Apertura 2025: