Cruz Azul no ganó y la tabla ya se lo cobró

Enrique Gómez

Tan peleada está la cima de la tabla que solo por no ganar, el Cruz Azul perdió dos lugares y aún podría ceder uno más después de que se jueguen todos los partidos de esta Jornada 14 de media semana.

Empate 1-1 de La Máquina en casa del Necaxa, que evitó su quinta derrota consecutiva con un golazo sobre el final de Agustín Palavecino, a quien probablemente ya no veamos en este club durante el 2026.

Claro que se esperaba más del equipo ‘cementero’ que un solo gol anotado y uno recibido contra el penúltimo lugar de la tabla de posiciones, pero tras vencer al América el fin de semana pasado, sigue el buen ánimo para la nación ‘celeste’, pues se sabe que lo realmente importante sucederá en la Liguilla.

Así fueron los goles de este encuentro en el Estadio Victoria:

· 0-1 (65’): Amaury Morales bajó un centro a media altura y definió de zurda a primer poste

· 0-2 (86’): Golazo de Agustín Palavecino; entrando al área puso balón en la horquilla

Resultado igualado para conmemorar el regreso del técnico Nicolás Larcamón a Aguascalientes, ciudad que abandonó pese a tener contrato con el equipo local, para aceptar la oferta de La Máquina y la disolución de contrato que pagó el club capitalino, a donde también llegó José Paradela, exjugador del equipo necaxista y cuya ausencia sigue pesando en el conjunto que ahora dirige Fernando Gago.

Cruz Azul no pudo defender la ventaja y de ser segundo lugar y el único que realmente amenazaba al líder Toluca para esta jornada doble, fue desbancado al cuarto lugar con sus 29 puntos y además, si Tigres gana su partido, caerá hasta el quinto puesto, pues su diferencia de goles es muy discreta.

A falta de tres fechas para que termine el torneo, La Máquina solo tiene una derrota en el torneo y aunque no es deslumbrante, sabe cómo sumar puntos para llegar a la Liguilla por el título.