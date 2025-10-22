El superlíder Toluca se quedó sin pólvora en Tijuana

Héctor Cantú

El poder goleador del Toluca, superlíder del campeonato mexicano, ha quedado reducido a cenizas en la casa de Xolos de Tijuana.

Por segunda vez en lo que va del campeonato, los Diablos se fueron sin poder encontrar las redes rivales, una condición que no estaba en el presupuesto inicial de la jornada de media semana que ha llegado a su final.

A pesar de que el cuadro mexiquense dominó la mayor parte del partido, nunca encontró la lucidez dentro del terreno de juego para poder perforar el arco rival.

Por su parte, Xolos hizo un partido ordenado en lo táctico para no dejar escapar un punto que los deja con pase automático a la Liguilla del futbol mexicano.

Aunque el trámite para los locales es por demás positivo, tampoco hubo efectividad a la hora de ir al frente, obligando al ‘Loco’ Abreu a hacer modificaciones y sacrificar, a su referente juvenil, Gilberto Mora.

Toluca intentó hasta los últimos minutos del encuentro, con dos jugadas polémicas en las que pidieron la marcación de un tiro penal. La primera por una mano involuntaria y la segunda por un pisotón accidental que no trascendió.

A pesar del empate, Toluca se mantiene como líder de la clasificación general, pero quedó a dos puntos de distancia del América, su más cercano perseguidor y equipo al que enfrentará en la última jornada del campeonato.