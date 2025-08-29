El campeón Toluca recuperó la contundencia

Redacción FOX Deportes

Toluca mostró pegada y oficio para salir con los tres puntos del Alfonso Lastras, donde derrotó 3-1 al Atlético de San Luis en un partido que dejó clara la diferencia de contundencia entre ambos equipos. El campeón vigente aprovechó sus oportunidades en el primer tiempo y nunca soltó el control del marcador.

El inicio fue parejo, pero la calidad de Alexis Vega marcó la diferencia con un disparo cruzado que abrió el marcador. Poco antes del descanso, un desafortunado desvío de la zaga potosina terminó en el fondo de la red, ampliando la ventaja de los escarlatas y dejando tocado al equipo local.

San Luis intentó reaccionar en el complemento, pero Toluca golpeó de nuevo cuando Robert Morales firmó el tercer tanto con una definición dentro del área. Aunque los potosinos descontaron rápido por medio de Luis Nájera, el gol apenas sirvió para maquillar el resultado, pues el visitante mantuvo el orden y no permitió sobresaltos.

El triunfo 3-1 consolida a Toluca en la parte alta de la clasificación y confirma que atraviesa un buen momento colectivo. San Luis, en cambio, se marchó con la frustración de haber sido superado en casa y con la urgencia de corregir rumbo para no rezagarse en la lucha por la liguilla.