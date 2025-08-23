Cruz Azul o Toluca, ¿quién es el real favorito en la Liga MX?

Enrique Gómez

Bien podría ser un partido de alta Liguilla, pero, por ahora, el duelo entre Cruz Azul y Toluca es un duelo por tres puntos en la fase regular de la Liga MX, que vive su sexta fecha.

¿Quién es favorito? De acuerdo con Transfermarkt, La Máquina apenas tiene una plantilla más costosa que su rival y si nos basamos en los duelos directos, el equipo capitalino también tiene cierta ventaja; sin embargo, los ‘Diablos’ son los actuales campeones y ya hicieron lo que el equipo ‘celeste’ siempre ha soñado: ganarle una final al América.

Así llegan ambos equipos a la Jornada 6 del Apertura 2025: