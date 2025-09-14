¡Lo que se viene! Allan Saint-Maximin, titular por primera vez y ante Chivas

Redacción FOX Deportes

Después de dos partidos siendo un lujo como jugador de recambio, Allan Saint-Maximin tendrá la oportunidad de ser titular en el partido más vistoso que tiene el futbol mexicano.

El atacante francés va de inicio para el Clásico Nacional contra Chivas. Gran noticia para el América y una seria amenaza para el conjunto rojiblanco, pues además de estar viviendo uno de los momentos más bajos en su historia, tendrá que detener al futbolista más valioso que hay en este Apertura 2025.

El jugador de 29 años, que anotó en sus dos primeros partidos (victoria contra Atlas y después ante Pachuca) espera continuar con su gran racha, esta vez en la máxima escena que tiene la Liga MX.

Otra sorpresa en la alineación es la elección de Rodrigo Aguirre como delantero de área titular, pese a que Henry Martín se dijo recuperado de su lesión.

Saint-Maximin supo aprovechar el parón de esta Fecha FIFA para completar su puesta a punto con el equipo capitalino, que para este duelo ante Chivas buscará hacerse con el primer lugar del torneo (al menos por unas horas, mientras juega el líder Monterrey) con su quinta victoria consecutiva.