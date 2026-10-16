León, una amenaza real para el América

EFE

El líder América visitará al León en uno de los partidos más atractivos de la Jornada 12 del Apertura 2026, que comenzará este viernes.

Las Águilas, del entrenador uruguayo Guillermo Almada, empataron el pasado sábado con el Monterrey, resultado que fue suficiente para saltar al primer lugar de la tabla de posiciones, que ocupan con 21 puntos, uno por encima del Toluca y del sorprendente Querétaro.

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Dirigido por el argentino Javier Gandolfi, el León va quinto de la clasificación y este sábado asumirá el reto de enfrentarse al poderoso América como una oportunidad para acercarse a la parte alta de la tabla.

El colombiano Díber Cambindo, su compatriota Daniel Arcila y el panameño Ismael Díaz encabezarán el ataque del León, que tratará de sacar provecho de la condición de equipo de casa.