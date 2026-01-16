Las Chivas viven su mejor momento y podría alargarse ante Querétaro

Redacción FOX Deportes

Es el mejor equipo del momento en el futbol mexicano, se estableció como la base de la Selección Mexicana y tiene en sus filas al actual campeón de goleo. Vaya sueño el que está viviendo Chivas.

Lo mejor es que bien podría hilar su tercera victoria de forma consecutiva en la Liga MX, pues recibe en casa al Querétaro, uno de los equipos con peor plantilla de acuerdo con Transfermarkt, más allá de que en el torneo pasado este mismo equipo le pegó al ‘Rebaño’ cuando iba en pleno repunte.

Así llegan ambos equipos para este duelo por la Jornada 3 del Clausura 2026, donde el equipo rojiblanco buscará seguir con su racha perfecta: