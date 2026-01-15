Chivas podría ser líder; América solo busca su primer gol

Enrique Gómez

La Liga MX inició con una ‘semana de 9 puntos’. O sea, aunque el torneo todavía ni siquiera cumple con sus primeros siete días de competencia, los equipos están listos para disputar su tercer partido.

Hasta ahora, los clubes que mejor han aprovechado este maratón de partidos son Toluca y Chivas, que ganaron sus dos primeros encuentros y ciertamente parecen encaminados a conquistar una victoria más, pues el equipo ‘escarlata’ enfrenta a los Tigres (a quienes le ganaron la pasada final), mientras que el ‘Rebaño’ se medirá al Querétaro, uno de los equipos más modestos del futbol mexicano.

En tanto, el América (que se medirá ante Pachuca), es el único de los cuatro grandes que aún no gana y ni siquiera anota gol en este incipiente campeonato.

Aquí todos los horarios y las grandes historias por esta tercera fecha del Clausura 2026.