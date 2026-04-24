¿Las Chivas llegarán a 40 puntos por primera vez en su historia?

Enrique Gómez

Solo un punto más y Chivas habrá roto su récord de puntos en un torneo corto; solo una victoria más y el Guadalajara asegurará su primer liderato en el futbol mexicano desde el Apertura 2011.

Y de hecho, si el equipo rojiblanco gana sus últimos dos partidos de la fase regular, alcanzará la barrera de los 40 puntos por primera vez en su historia. Así de canónico es el torneo que está dando el ‘Rebaño’.

Hasta antes de este torneo y a reserva de que sume al menos un punto más en los últimos dos encuentros de la fase regular actual, el máximo puntaje en la historia del equipo rojiblanco es de 34 unidades en un mismo torneo y de hecho, ese fue la suma con la que terminó en el Verano 1997, el Invierno 1998, el Clausura 2004, el Clausura 2024 y curiosamente, esa es la misma cifra que tiene ahora en el Clausura 2026.

Los últimos dos partidos de Chivas en la fase regular del Clausura 2026:

Jornada 16: Visita contra Necaxa (17 puntos)

Jornada 17: Local frente a Tijuana (19 puntos)

O sea, el equipo de Gabriel Milito cierra contra dos clubes que están fuera de zona de Liguilla, por lo que es ampliamente favorito para llevarse un par de victorias que lo lleven a hacer historia. Si consigue una, romperá su récord de puntos y amarrará su primer liderato en casi 15 años, mientras que, si gana los dos, llegará a las cuatro decenas por primera vez en todo su historial dentro de los torneos cortos.

Claro que lo más importante será buscar su primer título desde el Clausura 2017, pero los campeonatos no lo son todo y también es válido celebrar las marcas y todas las alegrías que le ha brindado este club a su gran afición, pues, tras el 5-0 en casa ante el Puebla, conquistó su victoria número 11 del certamen.