Las Chivas demostraron todo su poder contra el Puebla

Enrique Gómez

Líder de la Liga MX por novena semana, el mejor ataque del futbol mexicano, base de la Selección Mexicana y vitoreado por su afición tras una victoria pletórica en esta Jornada 15.

Vaya momento el que viven las Chivas en esta recta final de la fase regular del Clausura 2026.

Triunfo 5-0 del equipo rojiblanco sobre el Puebla, que jugó a la perfección su papel de víctima.

El Guadalajara asumió el compromiso que implica recibir a uno de los equipos más modestos del futbol mexicano y muy pronto mostró su autoridad. Además, no fue mezquino con su afición pese a que el triunfo parecía asegurado desde el primer gol y se empleó a fondo para conquistar su victoria número 11 en el torneo, la segunda por marcador de 5-0, tras lo que fue la victoria del 18 de marzo contra León.

Chivas hizo pedazos al Puebla y celebró a lo grande en el AKRON

Así fueron los goles de esta victoria total del equipo de Gabriel Milito:

· 1-0 (19’): Golazo de Bryan González, quien con una volea cerca del área chica techó al arquero

· 2-0 (27’): Cabezazo picado de Ricardo Marín que tomó a contrapié al portero Daniel Gutiérrez

· 3-0 (51’): Brian Gutiérrez encontró un balón suelto en el área chica y disparó con suavidad

· 4-0 (82’): Bryan González interceptó un despeje, condujo dentro del área y definió de zurda

· 5-0 (84’): Hugo Camberos disparó de primera, entrando por una esquina del área

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ASÍ ESTALLÓ AL UNÍSONO AL GRITO DE GOL CON LA DEFINICIÓN DE CAMBEROS 🐐



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Segunda derrota consecutiva para el Puebla, que llegó a cinco partidos sin ganar y con eso, ha quedado eliminado oficialmente; es decir, disputará las últimas dos jornadas sin posibilidad alguna de meterse a la Liguilla, un desenlace esperado considerando que tiene la tercera plantilla más barata de la Liga MX.

¿Con esta victoria el Guadalajara aseguró el liderato? Pese a la derrota del Cruz Azul y las complicaciones del Toluca, el equipo rojiblanco (34 puntos) todavía no puede cantar victoria, pues el Pachuca ya es el principal retador a estas alturas del torneo y con su victoria de visitante ante Rayados llegó a 31 unidades.

Eso sí, las Chivas están a una victoria de asegurar el liderato en la fase regular.