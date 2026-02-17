Respira, Chivas; Gabriel Milito se queda con el equipo

Héctor Cantú

Hay tranquilidad en el seno de las Chivas, superlíder del futbol mexicano, luego de que desde Argentina llegaran propuestas para que Gabriel Milito dejara el proyecto del Rebaño Sagrado y se convirtiera en el nuevo presidente del Club Independiente.

La institución habría ofrecido una tentadora oferta al actual técnico de Chivas, tanto en lo económico como en lo deportivo, considerándolo para la presidencia del club que le vio nacer como futbolista profesional.

Aunque las versiones tomaron fuerza, sobre todo en las horas posteriores a la victoria en el Clásico Nacional ante el América (1-0), el presidente de Chivas, Amaury Vergara, habría sostenido una reunión con el estratega argentino para cerrar filas y comprometerle a continuar.

La decisión de Milito habría sido positiva. No tiene intenciones de irse y mucho menos en las circunstancias en las que tiene ubicado al cuadro de la Perla Tapatía en el futbol mexicano.

Así lo habría asentado en su presentación, donde se comprometió a cumplir su contrato y a extenderlo si los resultados eran favorables.

Pues bien, Chivas está ubicado, bajo su tutela, como superlíder del futbol mexicano con paso perfecto.

Los temores en el Rebaño no son infundados. Una situación similar vivieron con Fernando Gago, quien salió por la puerta de atrás, a medio torneo, para dirigir a Boca Juniors. Milito se ha comprometido con seriedad a llegar al final del torneo, las Chivas confían en su palabra.