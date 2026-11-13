La victoria contra Querétaro lo cambió todo para el Monterrey

Enrique Gómez

Súbitamente, el Monterrey aparece en zona de Liguilla de cara a la última jornada de la Liga MX. O sea, el equipo de Matías Almeyda depende de sí mismo para clasificar a la fase final.

Victoria 1-0 de Rayados sobre Querétaro, ahora sí, virtualmente eliminado en el Apertura 2026.

Marcador muy corto si consideramos la diferencia de plantillas y que ‘Gallos Blancos’ se quedó con uno menos al 51’ y que recogió una segunda tarjeta roja a 10 minutos del final

Vaya debacle la del equipo queretano, que hiló su sexta derrota consecutiva, después de que pasó medio torneo compitiendo entre los primeros ocho lugares de la tabla de posiciones y que llegó a convertirse en el equipo revelación del torneo pese al modesto plantel con el que cuenta.

El único gol del encuentro sucedió a los 48 minutos cuando una diagonal que fue raspada en el área chica llegó a segundo poste, donde Diego Rossi esperaba solo frente a la línea de meta.

Monterrey no hizo más daño y permitió que Querétaro albergara esperanzas hasta el final a pesar de haber perdido a su portero Guillermo Allison por una agresión apenas iniciando el segundo tiempo y que el equipo de casa jugó con nueve por la roja que vio Eduardo Pérez con apenas unos minutos en la cancha. Al parecer, la victoria era demasiado preciada como para arriesgarla.

Con este triunfo, el equipo regiomontano llegó a 24 puntos y se catapultó al séptimo lugar y con dos unidades por encima de la franja de eliminación a falta de una sola jornada para que termine la fase regular. En cambio, Querétaro se quedó con 20 puntos, tres menos que el actual octavo.