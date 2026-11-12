Una Liguilla sin Pumas, Rayados, León y Pachuca es posible

Enrique Gómez

Una Liguilla sin León, Pachuca, Monterrey y Pumas dolería a gran parte de la afición en México, pero es un escenario posible, sobre todo por el partido pendiente que pronto se jugará.

Los equipos arriba mencionados están entre los 10 clubes con más campeonatos del futbol mexicano, de hecho, Universidad está dentro del selectísimo (y a veces inexplicable) grupo de los cuatro grandes, pero es uno de los equipos con menos opciones para clasificar a la Liguilla.

Hay que recordar que cinco de los ocho boletos a los cuartos de final ya están apartados, por lo que solo quedan tres disponibles. De momento, el séptimo y el octavo lugar lo ocupan León y Pachuca con 23 y 22 puntos respectivamente (el sexto es Santos con 25), pero, para ponerlo en perspectiva, el equipo hidalguense solo tiene dos puntos más que el 12° Querétaro, equipo que tiene un partido menos y que el fin de semana enfrentará a Monterrey en casa.

Los 8 pendientes que quedaron para la Jornada 17 de la Liga MX

¿Qué tiene que pasar para que la Liguilla se juegue sin estos multicampeones?

· Que Querétaro venza a Monterrey en el partido pendiente en La Corregidora

· Que en la Jornada 17 los mismos ‘Gallos’ vuelvan a ganar para asegurar Liguilla

· Si Querétaro empata, necesitará que equipos como León, Pachuca o Rayados no ganen

· Que Tijuana gane y que León y Pachuca pierdan ante Santos y Toluca respectivamente

Si se cumplen estos puntos, a la Liguilla avanzarán Querétaro (cero títulos) y Tijuana (un título), en vez de León (ocho), y Pachuca (siete), además, dejarán sin oportunidad a clubes como Monterrey (cinco) y Pumas (siete), que ciertamente han pasado casi todo el torneo fuera del top-8 y que juegan entre sí en la última fecha, por lo que forzosamente al menos uno quedará fuera.

No es que eso vaya a quitarles el favoritismo a los líderes Cruz Azul, América o Chivas, pero será de llamar la atención ver a cuatro multicampeones del futbol mexicano por debajo de la media tabla y que el Querétaro, con una de las plantillas más modestas, esté en las ‘finales’ por el título.