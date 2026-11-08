Henry Martín lo hizo de nuevo; celebración, burla y dedicatoria a la afición de Pumas

Héctor Cantú

Henry Martín, delantero del América, volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de su provocadora celebración durante el empate 2-2 ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario.

El atacante mexicano repitió el festejo que Germán Villa popularizó en 2007, haciendo referencia al inicio del ‘Goya’, la tradicional porra del conjunto universitario.

¡Ya son 1️⃣1️⃣ GOLES de @HenryMartinM! ? ¡Qué torneo del centro delantero del @ClubAmerica! ? #LaLigaDeLaAfición✨ | #AP26 | #J16 | #ClásicoCapitalino https://t.co/8banFHd2cD — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 8, 2026

Luego de marcar el 2-1 desde el punto penal, Martín se dirigió hacia uno de los costados del estadio y realizó movimientos con las manos en alusión al cántico de la afición auriazul.

El gesto fue interpretado por los seguidores locales como una provocación, justo cuando las ‘Águilas’ habían conseguido darle la vuelta al marcador.

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Minutos después, Robert Morales apareció para igualar el encuentro, también desde el punto penal, y sellar el empate entre ambos equipos.

Con esta anotación, Henry Martín, quien pelea por el liderato de goleo de la Liga MX, llegó a siete goles frente a Pumas en su carrera profesional, todos con la camiseta del América.